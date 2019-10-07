Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Стало известно, кому и за что присудили награду

В Стокгольме огласили первых нобелевских лауреатов этого года. Победителями в медицине и физиологии названы Уильям Кейлин-младший (США), Питер Ретклифф (Великобритания) и Грегг Л. Семенса (США). Им присудили премию за исследования в области адаптации клеток к отсутствию кислорода.

В ближайшие дни также станут известны обладатели награды и в других областях. Во вторник и в среду нобелевский комитет назовёт своё решение по физике и химии. В четверг - присудят сразу две премии по литературе, за этот и прошлый год.

В субботу в Осло назовут лауреата нобелевской премии мира. Завершится нобелевская неделя в следующий вторник. В Стокгольме Шведская королевская академия наук огласит имя обладателя премии по экономике.