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Как снег на голову: россияне негодуют из-за резкой смены погоды

11:43
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Сразу в 16 регионах объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Центральная Россия - во власти циклона. Сразу в нескольких регионах выпал град и первый снег. Заморозки во Владимире, Туле, Рязани, Пскове и московском регионе. Местами идут проливные дожди. Синоптики фиксируют аномально низкие для этого времени года температуры.

Заснули осенью - проснулись зимой. Похожую картину накануне наблюдали из окна большинство жителей центральной России: пока еще зеленая трава, пожелтевшие, но еще не опавшие листья и снег. Холодный циклон пришел практически на всю территорию центральной России. Снег с дождем, порывистый ветер и резкое похолодание во Владимирской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской областях и столичном регионе.

Резкая смена погоды за последние месяцы стала привычной для жителей центральной России. Но первый снег в начале октября  даже для них - чересчур. Некоторые пользователи социальных сетей негодуют.

Сразу в 16 регионах накануне был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. А в столице - вплоть до вторника - еще и штормовое предупреждение: порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду. Водителям рекомендуют не оставлять свои автомобили под деревьями.

В ночные и утренние часы на дорогах уже возможна гололедица. Заморозки в столице и многих регионах европейской части России продержатся в течение всей рабочей недели. Лишь ближе к выходным в Москве и области воздух прогреется до 10-15 градусов.

Юлия Стёпина, "ТВ Центр".

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