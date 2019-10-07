Забрались за облака: как Путин и Шойгу отдохнули в тайге

Президент преодолел непростой подъем в горы

Отдых на природе: прогулки по тайге, подъём в горы. Владимир Путин провёл несколько дней отпуска в Сибири. О перерыве в плотном графике президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Поездка, по традиции, состоялась в преддверии дня рождения Владимира Путина. Сегодня главе нашего государства исполняется 67 лет.

Провести несколько дней отпуска в тайге для российского президента стало уже доброй традицией. Владимир Путин признаётся - всегда с нетерпением ждёт этих дней, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться необычайной красотой гор, озёр и лесов родной земли.

На прогулку по глухим таёжным местам Владимир Путин отправился в компании Сергея Шойгу. Министр обороны выкопал на память куст брусники, чтобы попробовать высадить в Подмосковье. Президент в качестве сувенира взял кедровую шишку. А ещё отыскал настоящую природную композицию.

Самый чистый воздух и абсолютная тишина. Таёжные леса Красноярского края по большей части состоят из хвойных деревьев. Кедры, пихты, ели и сосны. Пейзаж, от которого трудно оторваться.

Некоторую часть пути Владимир Путин проехал по тайге на машине. Но больше всё-таки предпочитал идти пешком. Только ступая ногами по этой земле, можно прочувствовать настоящее единение с природой, признаётся президент. Преодолел глава государства и непростой подъём в горы, оказавшись выше облаков.

В тайгу Владимир Путин приезжает осенью не только, чтобы отпраздновать день рождения. В это время года здесь, признаётся глава государства, природа особенно красивая. Любоваться такой натуральной игрой красок можно часами.

К тайге президент относится с особым трепетом. Провести свободное время именно в глухих местах Сибири по возможности он старается каждый отпуск или выходные. Здесь же в этот день Владимир Путин принимает родных и близких, которые сегодня вместе со всей страной поздравляют его с днем рождения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".