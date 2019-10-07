Боевики сорвали мирный процесс в Донбассе

Приказ президента Владимира Зеленского в "Азове" игнорируют

В Донбассе боевики полка "Азов" захватили населённый пункт Золотое. Там, как и в Петровском, сегодня должно было начаться разведение сил. Об этом на прошлой неделе удалось договориться во время встречи контактной группы в Минске, где была подписана так называемая формула Штайнмайера. Документ должен способствовать урегулированию кризиса.

Золотое - один из двух населенных пунктов, в которых сегодня должны были начать отвод войск. Но боевики полка "Азов" приказ президента Зеленского игнорируют. Как они говорят, заняли здесь оборонительные позиции, по сути же - захватили город. Теперь мирный процесс откладывается на неопределенный срок.

"Если свою прямую обязанность — защищать каждого украинца, каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то ее выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы. Это наш последний блок-пост. И мы даем слово, что мы его никогда не покинем", - сказал Андрей Билецкий.

Бесчинствуют украинские силовики по всему Донбассу. Поселок Старомихайловка. Из гранатометов и пулеметов здесь за минувшие сутки повреждены пять жилых домов и детский сад.

"За прошедшие сутки боевики 13 раз открывали по районам населенных пунктов республики. Всего за сутки по территории республики со стороны вооруженных формирований Украины было выпущено 149 боеприпасов", - сообщил официальный представитель управления народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Всё это фиксируют и представители ОБСЕ. Но они для боевиков не указ.

Президент Зеленский пока еще по-прежнему популярен - рейтинг упал незначительно. Но протестующие в центре Киева - около десяти тысяч человек - уже требуют его отставки. В толпе видны плакаты, на которых написано, что президент Украины – "слуга Путина". Со сцены ставят ультиматумы.

- Донбасс и Крым должны вместе вернуться на Украину. Мы призываем всех граждан Украины требовать этого от президента Украины, не допустить капитуляции.

Этот митинг окрестили "Майданом желтых повязок". По цвету скотча, который участники налепили себе на одежду. Выступают они против подписанной формулы Штайнмайера. Запланированный отвод войск считают капитуляцией. О том, сколько стоит такой протест, рассказал глава президентского офиса Андрей Богдан на своей страничке в соцсети.

"Ориентировочно стоим до 18:00. Если нужно уйти раньше - подходим к организаторам и получаем деньги за то время, что провели на митинге. Один час - 100 гривен", - написал он.

Выглядит все действительно масштабно, и шанс набрать политические очки на фоне такой красивой картинки не упускает Петр Порошенко. На сцену, его видимо, не приглашают, и заявления он делает среди людей. Заранее подготовленных, конечно.

"Формула Штайнмайера написана в Кремле. К ней прилепили фамилию Штайнмайера, причем Штайнмайер даже не знает, в чем суть этой формулы. Это чисто российский сценарий", - заявил Петр Порошенко.

Бывший президент Украины применяет все свои ораторские таланты. Но впечатление оказывается смазанным. В какой-то момент Петр Алексеевич останавливает такси, чтобы ехать дальше по делам, но водитель узнает Порошенко и наотрез отказывается его везти. Обидный конфуз.

Владимир Зеленский акции протеста прокомментировал скупо. Заявил, что уважает право граждан, но просит не поддаваться провокациям. Президент сейчас вообще очень аккуратен в словах. Не хочет лишний раз дразнить националистов. Главное для него - продвинуться к переговорам на высшем уровне. Все надежды - на встречу Нормандской четверки во Франции. Там, в Париже, а никак не в Киеве - Зеленский и рассчитывает получить поддержку, помощь и - что главное - политический иммунитет.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".