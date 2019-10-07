"Если бы я знала...": Фриске перед смертью пожалела о рождении сына

Беременность могла приблизить кончину артистки

Сценарист Геннадий Куркин, который дружил с Жанной Фриске, выпустил отрывок из своей неопубликованной книги о покойной певице. Произведение, написанное в полудокументальном, в полухудожественном стиле, носит рабочее название "Блестка".

Куркин красочно описал последние месяцы жизни смертельно больной Фриске. При этом он попытался перенести на бумагу сокровенные чувства и мысли артистки.

Экс-солистка группы "Блестящие" прилетела в США после безуспешных попыток вылечиться на родине. К тому моменту каждое движение давалось ей с трудом. В нью-йоркском онкологическом центре Слоуна-Кеттеринга ей пообещали экспериментальное лечение, которое пробудило в ней надежду на исцеление.

"Мадам Фриске! У нас есть для вас экспериментальное лечение. Что скажете?" - обращаются медики к героине книги. "Черт возьми! Что я скажу? Скажу, что… если бы знала, что роды могут спровоцировать болезнь, то не рожала бы вовсе, и сейчас сидела бы у океанской волны и пила розе из горла, и смеялась бы над утопающим американским солнцем - эй! эй, смотри, я тоже звезда!" - приводит выдержку из романа "СтарХит".

В этом произведении также описывается, как гражданский муж певицы Дмитрий Шепелев разрыдался, записывая обращение Фриске к телезрителям, которые за считанные дни соберут для звезды крупную сумму на лечение.

Видео: Документальный фильм "Мужчины Жанны Фриске"

В июле появилась информация о том, что катализатором рака Фриске могла стать беременность. Она родила сына Платона за два года до смерти. В своей книге Шепелев писал, что артистка не злилась на малыша, который, возможно, ускорил течение ее болезни. "Было бы ужасно горько страдать так, как страдаем мы, если бы в нашей жизни не было Платона", - цитирует певицу Шепелев.