Импичмент за госизмену: Трамп набросился на противников

В Белом доме уверены, что шумиха вокруг импичмента - только на руку Трампу

Импичмент за госизмену. Дональд Трамп обрушился с новыми обвинениями на спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и председателя комитета по разведке Адама Шиффа. Глава Белого Дома считает, что оба политика должны быть отстранены от своих должностей за ложь и массовое мошенничество. Также Дональд Трамп сделал очередной выпад в адрес своего главного политического конкурента. Президент США уверен, что Джо Байдена и его семью подкупила украинская компания.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.