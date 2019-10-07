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Импичмент за госизмену: Трамп набросился на противников

12:13
  • понедельник
  • 07 октября 2019

В Белом доме уверены, что шумиха вокруг импичмента - только на руку Трампу

Импичмент за госизмену. Дональд Трамп обрушился с новыми обвинениями на спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и председателя комитета по разведке Адама Шиффа. Глава Белого Дома считает, что оба политика должны быть отстранены от своих должностей за ложь и массовое мошенничество. Также Дональд Трамп сделал очередной выпад в адрес своего главного политического конкурента. Президент США уверен, что Джо Байдена и его семью подкупила украинская компания.

Подробности смотрите в репортаже Кристины Мамиконян.

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