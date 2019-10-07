Ядерная ракета США пролетела мимо пассажирского Airbus

Боеголовку было видно из кабины пилотов

В Сети появилось видео полета баллистической ракеты Trident II мимо пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний.

Инцидент произошел у побережья Южной Калифорнии с 4 по 6 сентября, однако видео появилось только сейчас, пишет американское издание The Drive.

Ядерная ракета была запущена с подводной лодки ВМС США Nebraska. На кадрах можно заметить момент ее разделения: отработанная ступень упала, а боевая часть продолжила свой путь.

Пилоты самолета в шутку предположили, что "Северная Корея уже здесь". Между тем специалисты отметили, что траектория полета ракеты более пологая и низкая, чем обычно. Новейшие технологии позволили ей сократить время подлета.