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"Активный гражданин" определит лучший объект реставрации

10:39
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Голосование уже началось

Москвичи через проект "Активный гражданин" смогут выбрать лучший объект реставрации памятников архитектуры в столице. Голосование уже открыто.

Голосование будет состоять из четырех блоков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. В первом блоке нужно будет выбрать среди павильонов "Земледелие" и "Космос" на ВДНХ, фонтанов "Золотой колос" и "Дружба народов", а также комплекса Хамовнических казарм.

Во втором блоке предстоит определить, какой из объектов успешнее отреставрирован: Ново-Екатерининская больница на Страстном бульваре, Киевский вокзал, дом-коммуна архитектора Николаева, станция "Киевская" Филевской линии метро или здание газеты "Известия".

В третьем блоке предлагаются на выбор усадьба Старо-Никольское в поселении Первомайском, особняк Ольги Коробковой, жилой дом купца Николая Баулина, особняк Анны Кекушевой и усадьба Алексея Разумовского.

В последнем блоке представлены скоропечатня Левенсона, Церковь Спаса Нерукотворного в селе Вороново, Малый собор Донского монастыря, фамильное захоронение Морозовых на Рогожском кладбище и фреска на станции метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии.

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