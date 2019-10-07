ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам разрешат копить на вторую пенсию

10:52
  • понедельник
  • 07 октября 2019

В Госдуме готовят изменения

Жителей России начнут мотивировать копить на пенсию самостоятельно.
Россиян начнут готовить к пенсии в 45 лет

Базу для развития негосударственной пенсии разработают в течение года, рассказал газете "Известия" депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. Это нововведение не только поправит материальное положение пенсионеров, но и улучшит работу негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Одной из мер может стать введение налогового стимулирования путем увеличения максимального вычета до 52 тысяч рублей, отметил парламентарий.

"В дальнейшем возможно и государственного софинансирование добровольных взносов", - подчеркнул Скриванов.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.