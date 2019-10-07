Россиянам разрешат копить на вторую пенсию

В Госдуме готовят изменения

Жителей России начнут мотивировать копить на пенсию самостоятельно.

Базу для развития негосударственной пенсии разработают в течение года, рассказал газете "Известия" депутат Госдумы Дмитрий Скриванов. Это нововведение не только поправит материальное положение пенсионеров, но и улучшит работу негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Одной из мер может стать введение налогового стимулирования путем увеличения максимального вычета до 52 тысяч рублей, отметил парламентарий.

"В дальнейшем возможно и государственного софинансирование добровольных взносов", - подчеркнул Скриванов.