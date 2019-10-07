Скачущий от радости сын Миддлтон попал на видео

Мечта принца сбылась

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые привели своих старших детей на футбольный матч. Для шестилетнего принца Джорджа, который увлекается футболом, это стало большим событием.



Члены королевской семьи пришли на стадион "Карроу Роуд" в графстве Норфолк. Они болели за команду "Астон Вилла" из Бирмингема, которая обыграла местный клуб "Норвич Сити" со счетом 5:1.

По словам очевидцев, принц Джордж был в восторге от игры своих кумиров. Он следил за игрой с неослабевающим вниманием, а во время голов смеялся, подскакивал с места и потрясал в воздухе руками. На одном из опубликованных видео можно заметить, что такая бурная реакция сына изрядно повеселила принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Не исключено, что Уильяму даже пришлось сделать сыну небольшое внушение, чтобы он вел себя сдержаннее.

Ранее Джордж и его младшая сестра Шарлотта сыграли в футбол во время отдыха в графстве Беркшир. Они не только пинали друг другу мячик, но даже пытались выполнить кое-какие трюки.

Поздравляя сына с шестилетием Кейт Миддлтон опубликовала его фото в футболке британской сборной по футболу. "Отличный выбор рубашки", - написал тогда представитель сборной Британии в Instagram.