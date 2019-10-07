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Жители Гонконга громят город за запрет носить маски

11:40
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Митингующие строят баррикады

В Гонконге для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ. На улицы города накануне вышли десятки тысяч человек.

Люди требовали отменить новый указ местной администрации. В Гонконге запретили носить маски во время демонстраций и публичных мероприятий. Нарушителям грозит наказание вплоть до тюремного срока. Активисты намерены идти в суд, а пока громят город, отмечает "ТВ Центр".

Зафиксированы десятки случаев вандализма. Движение прервано по трём линиям метро. По остальным поезда ездят с увеличенными интервалами. По всему городу митингующие строят баррикады. Из-за массовых беспорядков закрыты многие магазины и рестораны. Ожидается, что акции протеста продолжатся сегодня вечером.

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