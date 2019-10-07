США придумали, как противостоять русским в Черном море

В Вашингтоне уверены, что Москва хочет превратить Черное и Азовское моря во внутренние воды

В США разработали план по "сдерживанию" России в Черном море, поскольку обеспокоены наращиванием сил в Южном военном округе (ЮВО).

По мнению американских экспертов, Россия стремится превратить Черное и Азовское моря во внутренние воды, чтобы обеспечить себе свободу действий, как, например, в Каспийском море.

Чтобы успешно бороться с влиянием России в регионе, необходимо развернуть современные системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии. С такой инициативой выступили аналитики американского правительственного исследовательского центра RAND Corporation.

Кроме того, страны НАТО должны расширить учения в Черноморском регионе, а также усилить военную помощь для Грузии и Украины, пишет "Газета.Ru".

В RAND Corporation отметили, что часто стремления НАТО и стран Черноморского региона не совпадают, из-за чего сложно выработать единкую позицию в отношении России. Это необходимо преодолеть, добавили аналитики.