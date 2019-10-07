Раскрыта опасность купленных с рук продуктов

Есть риск заразиться

Специалисты Роспотребнадзора предостерегли россиян от покупки продуктов с рук. Домашнее мясо, рыба, молочные изделия, а также соления и грибы могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и других заболеваний.

"К производству, фасовке и хранению этих продуктов на заводах предъявляются жесткие требования, серьезному контролю по качеству и безопасности подвергается как входящее сырье, так и готовый продукт", - сообщается на сайте ведомства.

По словам экспертов, заводское оборудование проходит дезинфекцию, тогда как в домашних условиях этой процедурой зачастую пренебрегают. Кроме того, продавец домашней продукции может использовать тару с токсичными красками и другими вредными компонентами, а также нарушить герметичность упаковки.

Роспотребнадзор рекомендует перед покупкой продуктов с рук запрашивать у продавца ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза.