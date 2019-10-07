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Раскрыта опасность купленных с рук продуктов

11:34
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Есть риск заразиться

Специалисты Роспотребнадзора предостерегли россиян от покупки продуктов с рук. Домашнее мясо, рыба, молочные изделия, а также соления и грибы могут быть заражены возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма и других заболеваний.
Самые вредные продукты внезапно названы омолаживающими

"К производству, фасовке и хранению этих продуктов на заводах предъявляются жесткие требования, серьезному контролю по качеству и безопасности подвергается как входящее сырье, так и готовый продукт", - сообщается на сайте ведомства. 

По словам экспертов, заводское оборудование проходит дезинфекцию, тогда как в домашних условиях этой процедурой зачастую пренебрегают. Кроме того, продавец домашней продукции может использовать тару с токсичными красками и другими вредными компонентами, а также нарушить герметичность упаковки.  

Роспотребнадзор рекомендует перед покупкой продуктов с рук запрашивать у продавца ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза.

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