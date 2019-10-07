Стал известен сценарий гибели человечества

У человечества есть только один шанс на спасение

Ученые назвали сроки гибели человечества. Свое существование оно прекратит в результате естественной эволюции ближайшей к нам звезды — Солнца.

По прогнозам ученых, через пять миллиардов лет Солнце вырастет до красного гиганта и сожжет все ближайшие планеты. Затем эта убийственная звезда начнет остывать и сожмется до размеров белого карлика. На этом история не только земной цивилизации, но и всей Солнечной системы завершится.

Земли, какой мы привыкли ее видеть, не станет еще до трансформации Солнца. Примерно через 2-3 миллиарда лет из-за увеличения излучения Солнца на планете испарятся все океаны. Еще через миллиард лет температура поверхности будет непрерывно увеличиваться из-за парникового эффекта. К тому времени все живое на Земле уже погибнет. К моменту превращения Солнца в красного гиганта и вероятному поглощению им нашей планеты, она превратится либо в подобие Марса, либо в Венеру с ее кислотной атмосферой и давлением, при котором человек наверняка выжить не сможет.

У человечества есть только один шанс на спасение — развивать космическую технику, чтобы "эвакуироваться" на другие, относительно пригодные для жизни планеты. Проблема в том, что ближайшие экзопланеты, хоть и находятся в нашей галактике, но за пределами Солнечной системы. На существующих ракетах лететь человек до них будет несколько сотен веков, и, скорее всего, погибнет в пути от воздействия космической радиации.

Есть и другой вариант. Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов допускает, что человек сможет эволюционировать и приспособиться к новым условиям. Об этом он сказал в интервью радио Sputnik. Для этого у нас есть еще, как минимум, пять миллиардов лет. Если, конечно, точку в истории человечества не поставит какая-нибудь другая катастрофа, например, сотворенная самими людьми.