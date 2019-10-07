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На Урале школьники закопали живьем месячных щенков

11:42
  • понедельник
  • 07 октября 2019

А затем добили камнями и палками

На Урале полиция проверяет сообщения о жестоком убийстве школьниками месячных щенков.
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Жуткий инцидент произошел в поселке Большое Седельниково Сырсетского района Свердловской области. Несколько учеников шестого класса местной школы на глазах других детей убили четырех щенков от бездомной собаки, сообщает агентство URA.RU

"Было пять щенков: четверых закопали заживо, потом выкопали, забили палками и камнями. Пятого щенка спасли дети, вытащили буквально из-под палок", - рассказали в полиции.

Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место преступления, один из живодеров объяснил, что "убил щенков, чтоб те не выросли и никого не кусали".

Спасенного щенка забрали волонтеры и доставили в клинику. У него диагностировали перелом плечевой кости.

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