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"Умный и красивый": Голубкина рассказала о новом муже Мироновой

12:04
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Актриса по-прежнему скрывает своего избранника от публики

Актриса Мария Голубкина, которую связывают родственные узы с Марией Мироновой, рассказала о ее новом муже. 
Миронова показала первое фото после родов в Греции

В конце сентября Миронова родила сына Федора (Теодора). Личность отца актриса тщательно скрывает от публики. Известно лишь, что его зовут Андреем и что он занимает должность директора по развитию одной русско-японской компании.

Мария Голубкина знакома с избранником Мироновой. "Он прекрасный и замечательный человек, а еще умный и красивый", - сказала она в эфире передачи "Ты не поверишь!". 

Накануне 46-летняя Миронова сообщила, что после рождения сына она получила сотни поздравлений. Многие почему-то считали, будто у нее родилась девочка. "Видно, дано мне быть мамой мальчиков", - отметила артистка. 

Отметим, что первой женой легендарного актера Андрея Миронова стала актриса Екатерина Градова. У них родилась дочь Мария. Второй раз Миронов женился на актрисе Ларисе Голубкиной, у которой на тот момент была дочь Мария. 

Первым мужем Марии Мироновой стал бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым. Миронова отрицает этот брак.  

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