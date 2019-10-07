Фотография обратной стороны Луны показала ее особенность

Снимки были проведены 60 лет назад

Ровно 60 лет назад, 7 октября 1959 года, советская межпланетная космическая станция "Луна-3" впервые сфотографировала обратную сторону Луны.

"К удивлению ученых, обратная сторона лунной поверхности оказалась более гладкой, чем видимая. На ней меньше "лунных морей" и кратеров", - рассказали РИА Новости в Российском государственном архиве научно-технической документации.

Съемка длилась 40 минут. Автоматической межпланетной станции "Луна-3" удалось заснять ту часть Луны, которую не видно с Земли. Затем кадры были опубликованы в газете "Правда" и разлетелись по миру.

Благодаря этому открытию СССР получил право называть моря и кратеры российскими именами - кратеры Менделеев и Циолковский, море Москвы.