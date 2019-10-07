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"Любила семью": зарезавшая детей россиянка сделала признание

12:41
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Ревнивая женщина отомстила мужу

Россиянка набросилась на своих детей с ножом после ссоры с мужем. Трагический инцидент произошел ночью 6 октября в городе Набережные Челны.
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Как сообщается на сайте СК России по Республике Татарстан, 32-летняя женщина поругалась с мужем на почве ревности. Когда супруг ушел из дома с вещами, подозреваемая нанесла своим сыновьям многочисленные ножевые ранения в область груди. 

Двухлетний ребенок скончался на месте, а шестилетнего малыша отправили в больницу. По данным РИА Новости, пострадавший ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. 

"Комсомольская правда" пишет, что женщина отправила мужу фотографии окровавленных детей. После этого мужчина прибежал домой. В соцсети злоумышленница написала: "Любила семью". 

"Дамир (муж задержанной - прим. ТВЦ.RU) души не чаял в мальчиках и ее саму носил на руках. Летом даже свозил ее в Турцию отдохнуть. Альбина, скорее всего, сама себя накрутила. Во всяком случае мы ничего про измену не слышали", - рассказала знакомая семьи. 

Также сообщается, что женщина работала в Госнаркодиспансере. 

На гражданку завели уголовные дела об убийстве малолетнего и покушении на убийство двух или более малолетних. Детали происшествия устанавливаются. 

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