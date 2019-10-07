ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шесть симптомов, указывающих на инсульт

12:52
  • понедельник
  • 07 октября 2019

В случае их обнаружения следует незамедлительно обратиться к врачу

Медики перечислили шесть симптомов, которые сигнализируют о наступающем инсульте.

Резкое повышение артериального давления, двоение в глазах, шум в ушах, онемение части лица или тела, беспричинная усталость и внезапная мигрень.

В случае обнаружения одного из симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу, пишет издание argumenti.ru. Американские ученые напоминают, что некоторые люди пожилого возраста могут не знать о перенесенном инсульте. В этом случае скрытое заболевание способно приблизить организм к летальному исходу.

Поэтому специалисты из Лозаннского университета советуют практиковать дневной сон, чтобы снизить риск инсульта на половину.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Инсульт
Инсульт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.