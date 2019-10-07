Шесть симптомов, указывающих на инсульт

В случае их обнаружения следует незамедлительно обратиться к врачу

Медики перечислили шесть симптомов, которые сигнализируют о наступающем инсульте.

Резкое повышение артериального давления, двоение в глазах, шум в ушах, онемение части лица или тела, беспричинная усталость и внезапная мигрень.

В случае обнаружения одного из симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу, пишет издание argumenti.ru. Американские ученые напоминают, что некоторые люди пожилого возраста могут не знать о перенесенном инсульте. В этом случае скрытое заболевание способно приблизить организм к летальному исходу.

Поэтому специалисты из Лозаннского университета советуют практиковать дневной сон, чтобы снизить риск инсульта на половину.