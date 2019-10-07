"Иногда ремень полезен": Лукашенко рассказал, как порол сына

Белорусский президент не поклонник физического наказания, но иногда надо

Александр Лукашенко рассказал о пользе физического наказания детей. По его словам, он не сторонник такого способа воспитания, но иногда обойтись без этого нельзя. Заявление белорусского президента прозвучало во время посещения военного полигона.

Лукашенко признался, что порол ремнем своего старшего сына Виктора, когда тот был ребенком. Средний сын – Дмитрий – глядя на то, как наказывают брата, "уже ровненько стоял рядом". При этом младшего сына – Николая – президент Белоруссии не наказывал вообще. Он этого не заслуживал, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. Хороший ремень иногда тоже полезен для ребенка. Не для всех, конечно. Это наша традиция, наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо", - заявил белорусский лидер. Его слова приводит сайт argumenti.ru.

Он подчеркнул, что Белоруссия будет выстраивать свою жизнь исходя из "славянских традиций", а не "западных формулировок". По словам Лукашенко, на Западе "скорой семей не будет", потому что "мужик на мужике женится".