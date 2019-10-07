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В окружении Бочкаревой рассказали о ее странном поведении

13:15
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Соседи и коллеги потеряли ее из виду

Звезда сериала "Счастливы вместе", переставшая появляться на людях после скандала с наркотиками, вывезла вещи из школы-студии, которую она открыла для талантливых детей. 
Врачи приехали к дому парализованной Бочкаревой

Как пишет "СтарХит", 39-летняя актриса забросила занятия в школе "Натальи Бочкаревой". В этом заведении детей учат танцевать, петь, рисовать и работать в кадре. "Вчера в два часа ночи все вывезли отсюда", - сказал охранник школы, имея в виду вещи Бочкаревой. 

Между тем соседка артистки заявила, что она уже давно не видела Бочкареву. "Бросила свою машину стоимостью четыре миллиона рублей под окнами и пропала с радаров. На звонки не отвечает, дверь не открывает и не водит детей в школу", - цитирует женщину портал. 

Ранее появились слухи о плохом самочувствии телезвезды. Музыкант Андрей Ковалев сообщил, что у матери двоих детей парализовало половину лица. Возможно, это произошло на нервной почве. 

28 сентября журналисты сообщили, что полицейские задержали актрису, которая управляла автомобилем в неадекватном состоянии. По данным СМИ, во время задержания актриса попыталась спрятать пакет с наркотиками в трусы. На звезду завели уголовное дело. На опубликованном видео женщина, похожая на Бочкареву, признается, что при себе у нее есть наркотики. Сейчас Наталья Бочкарева отрицает свою причастность к этому инциденту, а видео называет подделкой. 

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Видео: обращение Бочкаревой по поводу инцидента с наркотиками

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