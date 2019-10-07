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США начали вывод войск с северо-востока Сирии

14:46
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Вашингтон не поддерживает военную операцию Турции в регионе

Турция может бороться с террористами в Сирии, но должна уважать целостность САР. Также важно избегать действий, способных навредить процессу урегулирования. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Турция объявила о намерении провести военную операцию на северо-востоке Сирии, чтобы создать там новую зону безопасности. Сегодня американские войска начали массово покидать этот район. Белый Дом заявил, что США не станут поддерживать или принимать участие в военной операции Анкары.

На севере Сирии базируются формирования курдов. Вашингтон считает их союзниками, неоднократно поставлял им гуманитарную и военную помощь. Анкара же приравнивает выходцев из Курдистана к террористам. Президент Турции Реджеп Эрдоган не исключил боевых действий. Курдские отряды уже объявили мобилизацию - приступили к созданию противотанковых рвов и оборонительных укреплений на случай вторжения турецких войск.

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