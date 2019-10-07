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Медведев поддержал планы открыть аграрную школу в Мичуринске

14:45
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Об инициативе премьеру рассказал губернатор Тамбовской области Александр Никитин на встрече

В Тамбовской области до конца года построят пять детских садов. А уже в следующем году полностью будет закрыта очередь в ясельные группы. Об этом губернатор региона Александр Никитин отчитался во время рабочей встречи с Дмитрием Медведевым.

Также глава области рассказал о том, как реализуется программа по патронажу школ высшими учебными заведениями. Как пример он привёл новую школу в городе Рассказово, в которой работают преподаватели из Тамбовского государственного технического университета. И аграрную школу, которую до конца года планируют открыть в Мичуринске. Заведение сможет принять более 1000 учеников. Курировать его будет Мичуринский аграрный университет, в котором потом выпускники школы смогут продолжить образование.

"Я вижу в этом большой смысл, особенно когда речь идет о таких центрах, как Мичуринск, у которого  есть своя экономическая ориентация, чтобы, по сути со школьных лет можно было проводить профессиональную ориентацию школьников, которые в дальнейшем могут продолжить обучение в университете и просто связать свою жизнь с аграрным дело. Это, мне кажется, хорошо", - сказал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"Вот это взаимодействие – школа-вуз, в этой цепочке у нас ещё есть заведения среднего профессионального образования. И как раз именно в аграрной сфере это наиболее эффективно, продуктивно проявляется", - заявил губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

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