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За что и кому дали Нобелевскую премию по медицине

14:46
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Открытие ученых позволит разработать новые методы лечения рака

В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии. Награду получили американские онкологи Уильям Кейлин и Грегг Семенса и британский молекулярный биолог Питер Ретклифф за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

Открытие учёных объясняет, как уровень кислорода влияет на обмен веществ и позволяет разработать новые методы лечения таких заболеваний как анемия и рак, отмечает "ТВ Центр".

На этой неделе также станут известны обладатели премии по физике и химии. И два победителя по литературе. Из-за скандала в 2018 году в этой области награду не вручали.

В субботу в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира. В следящий вторник в Стокгольме огласят имя обладателя премии по экономике.

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