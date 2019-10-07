Стали известны подробности смертельного пожара в Волоколамске

Погибли четверо детей

Четверо детей и женщина погибли минувшей ночью в результате пожара в жилом доме в Волоколамском районе. Из квартиры, где произошло возгорание, дедушка смог вывести на улицу троих внуков, но ещё троих спасти не удалось. Кроме того, в подъезде в сильном дыму задохнулись женщина и ребенок из соседней квартиры.

Несмотря на то, что визуально несущие конструкции дома не пострадали, жильцов пока не спешат возвращать в свои квартиры. На время проведения следствия и экспертизы строения их переселили в расположенный неподалеку пансионат "Ласточка".

Фасад дома - в черной копоти. Вместо оконной рамы - пустой проем. Его сейчас заколачивают фанерой. В палисаднике разбросаны детские игрушки. На месте ночной трагедии в поселке Гряды Волоколамского района Подмосковья сейчас работают следователи. От этой комнаты мало что осталось. Все сгорело. Тут проживала многодетная семья. В эту ночь шестеро детей остались дома на попечении дедушки. Сигнал о возгорании на пульт охраны поступил в начале третьего ночи.

Еще до прибытия пожарных дедушка смог вывести из горящей квартиры троих внуков. А вот вернуться за оставшимися не удалось. После ликвидации огня в квартире обнаружили тела троих детей. Еще два человека, мать с ребенком, были найдены задохнувшимися на лестничной клетке. Они жили на третьем этаже и не смогли выйти из здания.

"Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности четырем детям и одному взрослому. Проводится осмотр, по завершению которого будет назначено ряд экспертиз, с целью установления причин возгорания", - сообщили в региональном Следственном комитете.

Во время пожара в доме находились 17 человек. 12 из них пожарным удалось вывести по лестницам. Но нескольким детям потребовалась госпитализация. Сейчас они в Центральной районной больнице в Волоколамске. Врачи утверждают, что 8-летняя девочка и два ее брата 4 и 10 лет не пострадали, но нуждаются в обследовании и уходе.

"Состояние при поступлении ближе к удовлетворительному, детям оказывается помощь, у них имеются признаки респираторного заболевания, они кашляют, в остальном все благополучно", - сообщила и о. заведующего детским отделением Волоколамской ЦРБ Анастасия Хомутова.

Среди причин следователи сейчас рассматривают замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем. В пользу последнего - утверждения соседей о том, что многодетную семью нельзя было назвать благополучной. Представители органов опеки здесь были частыми гостями. Мать шестерых детей периодически не ночевала дома, отец некоторое время назад скончался, а единственный дедушка с воспитанием попросту не справлялся.

Андрей Сидоренко, Валерий Белинский, Александр Шерстюк. "ТВ Центр".