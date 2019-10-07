Собянин подвел итоги благоустройства в Москве

В этом году работы охватили почти 4 тысячи улиц

В Москве завершен очередной сезон благоустройства. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В этом году работы проводились по 4 тысячам адресов.

В этом году работы проводились по четырём тысячам адресов - это улицы, дворы и парки - в основном за пределами Садового кольца. Но и в историческом центре приведены в порядок несколько улиц, одна из них Остоженка. Там увеличили ширину тротуаров, установили новые фонари в историческом стиле - вместо ламп на растяжках, обновили фасады зданий. А между Мансуровским и Еропкинским переул­ками появился новый сквер.