Собянин поздравил работников московской промышленности с праздником

По словам мэра, это одна из самых важных отраслей экономики города

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников и ветеранов столичных предприятий с Днём московской промышленности, передает "ТВ Центр". На своем сайте мэр столицы, в частности, сообщил, что промышленность - одна из самых важных и перспективных отраслей экономики города, и такие предприятия - в приоритете у Правительства Москвы.

В столице уже созданы инновационные кластеры, технопарки и даже технополисы. Город предоставляет различные льготы и финансовую поддержку таким компаниям. И вот результат: московская промышленность опережает регионы, старые цеха модернизируются, появляются новые, инновационные. А число горожан, занятых в этой сфере, всего за несколько лет увеличилось более чем на 10%.

"Это порядка 700 тысяч человек со средней заработной платой чуть больше 70 тысяч рублей, это высокий уровень в целом для города, так и, безусловно, по сравнению с другими регионами России. Московская промышленность является более высокотехнологичной, более высокоэффективной, за счет этого получается и специалисты, которые работают, являются более высокооплачиваемыми", - заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.