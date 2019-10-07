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В Москве ограбили двух пенсионерок-мультимиллионерш

15:00
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Женщины доверились мошенникам и сами продиктовали им данные своих банковских карт

Столичная полиция задержала мошенников, которые похитили у двух пенсионерок более девяти миллионов рублей.

Молодые люди звонили на мобильные телефоны своим жертвам. Обещали выплаты компенсаций за приобретенные ранее товары. Нужно было лишь назвать номер банковской карты и код, который придёт по смс. В результате со счёта одной пенсионерки исчезло около двух миллионов рублей, а у второй - больше семи миллионов. Задержанные уже ранее были судимы за подобные преступления и вышли на свободу в прошлом году.

"Задержаны четверо молодых мужчин. В отношении двоих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении", - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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