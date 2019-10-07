В Москве заработали новые выделенные полосы

До конца года в столице будет запущено ещё несколько "выделенок"

Новые выделенные полосы заработали на четырёх улицах Москвы. Они появились там, где городскому транспорту мешали заторы.

Участки открылись на Новослободской улице от Лесной до Вадковского переулка, на Краснодарской от улицы Цимлянская до Тихорецкого бульвара, а также на Маршала Шестопалова от улицы Москворечье до Каширского шоссе, а также на Марксистской от Маяковского переулка до Таганской площади.

Таким образом, без задержек поехали автобусы и троллейбусы по 25 маршрутам. В ЦОДД сообщили, что до конца года в столице будет запущено ещё несколько "выделенок".