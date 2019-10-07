103-летняя москвичка поделилась секретом долголетия

Главное — любовь к детям

Москвичке Марии Блюмфельд недавно исполнилось 103 года. Родилась и выросла в столице, и вместе с родным городом пережила все перипетии российской истории. Причём не как пассивный наблюдатель, свою жизнь Мария Семёновна строила сама, смело и не размениваясь на компромиссы.

Рано утром Мария Семеновна позволяет своему любимцу проявить всю его нежность. Кот Борис использует каждую секунду. Знает: хозяйка долго сидеть не будет, день - расписан. Сейчас опять будут гости, которых тут же поведут на кухню.

Глазам не верится, что эта чудесная энергичная женщина родилась при царе, была первой пионеркой, первой комсомолкой. Она на пенсию официально ушла аж полвека назад. А на свое столетие лихо отплясывала, соревнуясь с правнуками. Недавно отметила 103 года, причем к возрасту своему относится несерьезно.

Память у Марии Семеновны феноменальная. В мельчайших подробностях рассказывает, как росла в селе Останкино, тогда на месте нынешнего телецентра был густой лес. Как играла в шумовом оркестре и летала на планере, как стала старшей пионервожатой.

— Это все мои воспитанники. Очень умные ребята у меня были.

Она их всех очень любит и помнит по именам. Разница-то была всего два года, а удалось воспитать будущих ученых, министров, героев Советского Союза. И просто очень хороших и смелых людей. Как она сама. Во время войны отказалась от эвакуации, днем работала, по ночам тушила фугасы. Даже выполняла спецзадание в диверсионной группе, сменив на время адрес, имя и фамилию.

"Страшно почему-то не было. Я наоборот была счастлива тем, что все мои ушли на фронт, а в этот момент я тоже как бы оказалась рядом с ними", - говорит Мария Блюмфельд.

Её муж тоже был бесстрашным и очень добрым человеком. Оба - педагоги, оба - с наградами. Сейчас для Марии Семеновны этот пиджак уже тяжеловат. Но надевает с гордостью. Удивительно, какая сила исходит от этой хрупкой женщины.

— Вы в одном весе всю жизнь, с юности?

— Всю жизнь.

— В чем секрет?

— Потому что у меня очень сильный иммунитет.

— Сладкое едите?

— Нет. Отрицаю.

— Мясо?

— Мясо. Мясо и селедку.

Если честно, то ест Мария Семеновна крайне мало. А секрет ее долголетия кроется в любви детей, которым она отдала свою жизнь. И в верности месту, в котором родилась.

"Я отработала до войны в этом районе и после войны, как выставка открылась, опять вернулась в этот район. То есть в основном в Москве 100 лет. Да еще в одном районе. Поэтому я говорю - где родился, там и пригодился", - рассуждает Блюмфельд.

Да самой пенсии Мария Семеновна работала экскурсоводом на ВДНХ. Говорить об этом может бесконечно. А еще - об изменениях климата, о политике в стране и мире, причем со знанием дела и ситуации. От общения с ней сложно оторваться. Хочется просто сидеть рядом, смотреть в эти яркие глаза и заряжаться невероятной любовью к жизни.

Ольга Стрельцова, Тимур Ахмедов, "ТВ Центр".