ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские фонтаны готовят к зиме

15:13
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Один из первых консервацию пройдет "Музыка славы" в Кузьминках

В Москве приступили к консервации фонтанов. Один из комплексов, где сейчас идут работы - "Музыка славы" в Кузьминках.

Он входит в число самых больших фонтанов не только Москвы, но и Европы. На то, чтобы  подготовить его к зиме, уйдёт несколько дней. Специалисты удаляют весь мусор, прочищают трубы,  устанавливают защитные короба и демонтируют элементы, которые могут пострадать в зимних условиях.

"С наступлением холодов оборудование, которое находится в чаше, может быть, допустим, сломано, какие-то элементы повреждены в связи с холодной погодой, с перепадами температур. Поэтому все светильники, все струеобразующие элементы удаляются из чаши", - сказал мастер участка Гормост-фонтаны Александр Денисов.

Новости по теме
Подготовка фонтана к зиме
Подготовка фонтана к зиме
Подготовка фонтана к зиме
Подготовка фонтана к зиме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.