Московские фонтаны готовят к зиме

Один из первых консервацию пройдет "Музыка славы" в Кузьминках

В Москве приступили к консервации фонтанов. Один из комплексов, где сейчас идут работы - "Музыка славы" в Кузьминках.

Он входит в число самых больших фонтанов не только Москвы, но и Европы. На то, чтобы подготовить его к зиме, уйдёт несколько дней. Специалисты удаляют весь мусор, прочищают трубы, устанавливают защитные короба и демонтируют элементы, которые могут пострадать в зимних условиях.

"С наступлением холодов оборудование, которое находится в чаше, может быть, допустим, сломано, какие-то элементы повреждены в связи с холодной погодой, с перепадами температур. Поэтому все светильники, все струеобразующие элементы удаляются из чаши", - сказал мастер участка Гормост-фонтаны Александр Денисов.