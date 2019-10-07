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Господство холода в Москве продлится несколько дней

15:27
  • понедельник
  • 07 октября 2019

По словам синоптиков, погода опередила календарь на целый месяц

В Москве и Подмосковье накануне выпал снег. Осадки прошли по всему столичному региону. Но землю и деревья снег покрыл лишь в некоторых местах.

По словам синоптиков, погода опередила календарь на целый месяц. И соответствует "предзимью", которое обычно приходится на  ноябрь. Минувшая  ночь стала самой холодной с начала осени. Такой рекордно низкой температуры в эти сутки не было больше 30 лет. Однако пик похолодания уже пройден.

"На востоке Московской области снегопад был довольно существенный. И сегодня утром в Кашире образовался временный снежный покров, высота его до четырех сантиметров, но этот снег, конечно, растает, а время установления постоянного снежного покрова в Московском регионе - это 20  числа ноября. Холодный воздух  ещё будет господствовать в Москве и Московской области  несколько дней, до середины этой недели. А вот уже в четверг и пятницу температура повысится днём до плюс 8-13 градусов", - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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