Господство холода в Москве продлится несколько дней

По словам синоптиков, погода опередила календарь на целый месяц

В Москве и Подмосковье накануне выпал снег. Осадки прошли по всему столичному региону. Но землю и деревья снег покрыл лишь в некоторых местах.

По словам синоптиков, погода опередила календарь на целый месяц. И соответствует "предзимью", которое обычно приходится на ноябрь. Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени. Такой рекордно низкой температуры в эти сутки не было больше 30 лет. Однако пик похолодания уже пройден.

"На востоке Московской области снегопад был довольно существенный. И сегодня утром в Кашире образовался временный снежный покров, высота его до четырех сантиметров, но этот снег, конечно, растает, а время установления постоянного снежного покрова в Московском регионе - это 20 числа ноября. Холодный воздух ещё будет господствовать в Москве и Московской области несколько дней, до середины этой недели. А вот уже в четверг и пятницу температура повысится днём до плюс 8-13 градусов", - сказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.