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Песков рассказал, чем занимается Путин в свой день рождения

13:11
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Президент с утра принимает поздравления

Владимир Путин в понедельник отмечает день рождения. Российскому президенту исполнилось 67 лет. Накануне глава государства побывал в Сибири, а сегодня принимает поздравления.

Как рассказал его пресс-секретарь, отмечает президент свой день рождения с родными и друзьями. Однако и в праздничный день работа не оставляет президента. С 10 утра Путин принимает поздравления от своих зарубежных коллег, сообщил Дмитрий Песков.

Во время таких звонков, поведал представитель Кремля, каждый раз затрагиваются вопросы двусторонних отношений и ситуации в мире. На момент написания заметки Владимир Путин принял уже 10 поздравлений.

"Поэтому первая половина дня, наряду с поздравлениями, фактически носит и рабочий характер у президента", - подчеркнул Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл несколько дней отпуска в Сибири. Поездка, по традиции, состоялась в преддверии дня рождения. На прогулку по глухим таёжным местам президент отправился в компании Сергея Шойгу.

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