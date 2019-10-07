Смерть на вечеринке: футбольная звезда упала с балкона 

Спортсмену было 23 года

Аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон разбился насмерть при падении с шестого этажа во время вечеринки с друзьями.

Член мексиканского клуба "Атланте" весело проводил время с товарищами в Буэнос-Айресе. В три часа утра в воскресенье, 6 октября, Эсперон вышел на балкон и оперся на ограждение, которое, как оказалось, было плохо закреплено.

Спортсмен упал с высоты шестого этажа и получил серьезные травмы, от которых он скончался сразу по прибытии в больницу. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Раньше Эсперон играл за аргентинскую команду "Олл Бойз", а также за бразильские клубы "Интернасьонал" и "Гремио". За "Атланте" он провел 33 матча. Эсперон занимал позицию полузащитника.