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Смерть на вечеринке: футбольная звезда упала с балкона 

13:39
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Спортсмену было 23 года

Аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон разбился насмерть при падении с шестого этажа во время вечеринки с друзьями. 
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Член мексиканского клуба "Атланте" весело проводил время с товарищами в Буэнос-Айресе. В три часа утра в воскресенье, 6 октября, Эсперон вышел на балкон и оперся на ограждение, которое, как оказалось, было плохо закреплено. 

Спортсмен упал с высоты шестого этажа и получил серьезные травмы, от которых он скончался сразу по прибытии в больницу. Полиция начала проверку по факту произошедшего. 

Раньше Эсперон играл за аргентинскую команду "Олл Бойз", а также за бразильские клубы "Интернасьонал" и "Гремио". За "Атланте" он провел 33 матча. Эсперон занимал позицию полузащитника. 

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Футболист Эсекиэль Эсперон
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