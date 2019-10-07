Нашел крайнюю: раскрыт мотив убийства студентки в Домодедове

Подозреваемый выместил злобу на девушке из-за своих неудач

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в подмосковном городе Домодедово сознался в преступлении и рассказал, почему убил девушку.

5 октября стало известно, что в коттеджном поселке "Поле Чудес" была зверски убита 17-летняя студентка МГТУ имени Баумана. Девушка погибла от множества колотых ран, также на ее теле нашли следы удушения.

Погибшую обнаружила ее старшая сестра, которая не смогла дозвониться до нее и, заподозрив неладное, приехала домой. Родители в этот момент находились в другом городе.

Из дома ничего не пропало, несмотря на то, что семья была зажиточной. Следов взлома также нет. Никто из соседей не заметил ничего странного, криков девушки также не слышали.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поймали спустя два дня. Им оказался 34-летний местный житель, бывший муж сестры убитой. По его словам, он лишил девушку жизни из-за "внезапно возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры", пишет РЕН ТВ.

Знакомые утверждают, что мужчина был вспыльчивым и скандальным, злоупотреблял алкоголем. Он тяжело переживал развод, после которого его вдобавок ко всему уволили – подозреваемый работал в компании тестя. В своих бедах мужчина обвинил сестру бывшей супруги, которая его открыто недолюбливала.

"Он работал у папы девочки, раньше был никем. Они развелись, его тут же уволили, нашел, видимо, крайнюю", - рассказали знакомые.

Друзья убитой описывают ее как положительную девочку, которая никогда не хвасталась достатком семьи. Она с отличием окончила местный лицей и поступила в МГТУ имени Баумана на факультет "Биомедицинские технологии".

"В университет она ездила сначала на электричке, потом пересаживалась на метро В понедельник мы с ней вместе в метро ехали. А в субботу она на пары не пришла", - рассказал один из одногруппников.