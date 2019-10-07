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Появились тревожные новости о состоянии парализованного Моисеева

14:14
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Его экстренно доставили в Москву

Стало известно об ухудшении состояния 65-летнего певца Бориса Моисеева, у которого частично парализовано лицо после инсульта. 
Разбитый инсультом Моисеев отказался выходить на сцену

Telegram-каналы сообщили, что музыканта экстренно перевезли в Москву из Юрмалы, где он проводил лето. В столице Моисеев якобы проходит курс лечения. По слухам, у него возникли проблемы с восприятием речи, а каждое движение дается с огромным трудом. 

Сообщается также, что у артиста, который последние годы не может работать из-за своего недуга, возникли финансовые осложнения. Ему будто бы пришлось продать дачи в Латвии и Подмосковье, а также избавиться от коллекции драгоценностей и предметов искусства. 

Между тем арт-директор певца Сергей Горох сказал, что состояние Моисеева не изменилось. "У него все в обычном режиме. СМИ делают эти вбросы каждые два месяца, но все равно ему не лучше и не хуже. Борис встретил день рождения в Майами и провел целый месяц у Лаймы Вайкуле. Касательно проблем с речью: это старая история, факты десятилетней давности", - цитирует его Nation News

Напомним, Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Тогда его погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

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