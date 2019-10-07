Автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве (видео)

Пожар случился на севере столицы

На севере Москвы после столкновения с легковым автомобилем загорелся рейсовый пассажирский автобус.

Инцидент произошел в Алабяно-Балтийском тоннеле по направлению в сторону области. На видео, появившемся в Сети, можно заметить густой и черный дым. Автомобили пытаются покинуть подземный коридор, выезжая задним ходом.

По предварительным данным, пострадавших нет, пишет агентство "Москва". Сотрудники МЧС приступили к тушению.

На данный момент движение перекрыто в обе стороны и в центр Москвы, и в область.