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Автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве (видео)

15:01
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Пожар случился на севере столицы

На севере Москвы после столкновения с легковым автомобилем загорелся рейсовый пассажирский автобус.

Инцидент произошел в Алабяно-Балтийском тоннеле по направлению в сторону области. На видео, появившемся в Сети, можно заметить густой и черный дым. Автомобили пытаются покинуть подземный коридор, выезжая задним ходом.

По предварительным данным, пострадавших нет, пишет агентство "Москва". Сотрудники МЧС приступили к тушению. 

На данный момент движение перекрыто в обе стороны и в центр Москвы, и в область.

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