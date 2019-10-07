Толмацкий расплакался на съемках фильма о Децле

Картину покажут 7 ноября
Журналист Роман Супер опубликовал в соцсети трехминутный трейлер своего фильма "С закрытыми окнами", который повествует о творческом пути Кирилла Толмацкого, больше известного как Децл.
В картину вошли кадры из семейного архива Толмацких, а также интервью с родными, друзьями и коллегами музыканта, в том числе с рэпером Тимати. Особое внимание уделяется конфликту, который произошел между Кириллом и его отцом - продюсером Александром Толмацким. Как следует из трейлера, успешного исполнителя не устроило, что отец забирает себе большую часть заработанных денег.
После ссоры с папой Децл, как он сам признался в давнем интервью, стал "студийным бомжем". "И не было больше ни радио, ни телеков, ни дорогих клипов. Ничего. Вот он начал свой путь", - сказал Тимати.
В документальном фильме также повествуется о личной жизни рэпера - о его горячо любимом сыне и странной жене.
В конце ролика Толмацкий со слезами на глазах рассказывает о том, как он узнал о смерти сына.
Напомним, что Киселева и сын рэпера выступали против фильма Романа Супера, который собрал свыше трех миллионов рублей на съемки картины. По словам Децла-младшего, его отец не ладил с Супером, а пожертвования было бы лучше направить не на фильм, а на поддержку семьи музыканта.
35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.
Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"
Видео: внезапная смерть Децла
- Вдова Децла показала изуродованное шрамами лицо и тело
- "Сына и себя надо было спасать": вдова обвинила мать Децла в захвате квартиры
- Книга и толстый мопс: как живет Ирина Толмацкая после смерти Децла
- "Безумная негодяйка": Толмацкий оскорбил вдову Децла после полуголого фото
- "Совсем не похож на Кирилла":Толмацкий усомнился в отцовстве Децла