Толмацкий расплакался на съемках фильма о Децле

Картину покажут 7 ноября

Журналист Роман Супер опубликовал в соцсети трехминутный трейлер своего фильма "С закрытыми окнами", который повествует о творческом пути Кирилла Толмацкого, больше известного как Децл.

В картину вошли кадры из семейного архива Толмацких, а также интервью с родными, друзьями и коллегами музыканта, в том числе с рэпером Тимати. Особое внимание уделяется конфликту, который произошел между Кириллом и его отцом - продюсером Александром Толмацким. Как следует из трейлера, успешного исполнителя не устроило, что отец забирает себе большую часть заработанных денег.

После ссоры с папой Децл, как он сам признался в давнем интервью, стал "студийным бомжем". "И не было больше ни радио, ни телеков, ни дорогих клипов. Ничего. Вот он начал свой путь", - сказал Тимати.

В документальном фильме также повествуется о личной жизни рэпера - о его горячо любимом сыне и странной жене.

В конце ролика Толмацкий со слезами на глазах рассказывает о том, как он узнал о смерти сына.

Напомним, что Киселева и сын рэпера выступали против фильма Романа Супера, который собрал свыше трех миллионов рублей на съемки картины. По словам Децла-младшего, его отец не ладил с Супером, а пожертвования было бы лучше направить не на фильм, а на поддержку семьи музыканта.

35-летний Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.

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