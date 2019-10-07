"Провидец-политик": США признали победу Путина над санкциями

И Европу призывают найти общий язык с Россией

Западу не удалось победить Россию санкциями. Москва упорно противостояла давлению, одновременно развивая новый, восточный вектор своей политики. Курс президента России Владимира Путина по развитию страны неожиданно стал новой глобальной тенденцией – и его можно охарактеризовать как "make Russia great again", пишут авторы материала в американском издании FRN.

Статья озаглавлена "Большая стратегия Путина: Краткая история возрождения России". Авторы отмечают: все больше голосов по обе стороны Атлантики сегодня заявляют: "Если мы не можем их победить, давайте попробуем договориться". Сам же Путин тем временем постепенно налаживает диалог с США и устанавливает близкий контакт с Китаем.

В 2018 году Россия заняла девятую строчку в списке 20 стран Европы, привлекательных для иностранных инвестиций. При этом, несмотря на противостояние Вашингтона и Москвы, именно США – на первом месте в списке инвестирующих в Россию государств: количество американских инвестиционных проектов за год увеличилось более чем на 70%, приводит издание данные Ernst&Young.

Гармонизации развития России способствуют и разработанные на период до 2024 года 13 нацпроектов по ключевым направлениям. Эти программы направлены на накапливание ресурсов. Они будут направлены на "глубокий апгрейд "проекта Россия", выполняемого в режиме реального времени провидцем-политиком и инженером-технологом Путиным", пишет автор. И добавляет, что Европе тоже надо бы найти общий язык с Россией, которая устремлена в будущее.