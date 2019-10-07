Танец с косой: Лиза Галкина поразила народ дерзкой импровизацией

Своего брата она оставила за кадром
Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором Елизавета Галкина исполняет зажигательный танец под ритмичную музыку.
"Утренняя разминка-импровизация", - подписал Галкин видео, сделанное в его замке в деревне Грязь. В кадре - шестилетняя Елизавета, которая надела ободок с ушками а-ля Микки Маус. Девочка выплясывала в темном помещении, похожем на кинотеатр.
Во время своего выступления малышка выполняла сложные движения руками и ногами, вертела на разный манер своей косой и стремительно передвигалась по импровизированной сцене.
Трудно поверить, что Елизавета исполнила танец совсем уж без подготовки. Очевидно, что она серьезно занимается танцами и оттачивает некоторые па с мастером.
Гарри тоже попал в кадр, но ненадолго. Мальчик просто сидел и наслаждался веселой музыкой.
- Просто восторг, - отреагировали интернет-пользователи.
- На нее можно смотреть вечно.
- Умничка.
- Очень талантливая и харизматичная девочка. А какая красоточка!
- Это не дети, а какое-то чудо! Браво родителям и педагогам!