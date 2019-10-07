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Танец с косой: Лиза Галкина поразила народ дерзкой импровизацией

16:00
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Своего брата она оставила за кадром

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором Елизавета Галкина исполняет зажигательный танец под ритмичную музыку. 
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"Утренняя разминка-импровизация", - подписал Галкин видео, сделанное в его замке в деревне Грязь. В кадре - шестилетняя Елизавета, которая надела ободок с ушками а-ля Микки Маус. Девочка выплясывала в темном помещении, похожем на кинотеатр.  

Во время своего выступления малышка выполняла сложные движения руками и ногами, вертела на разный манер своей косой и стремительно передвигалась по импровизированной сцене.

Трудно поверить, что Елизавета исполнила танец совсем уж без подготовки. Очевидно, что она серьезно занимается танцами и оттачивает некоторые па с мастером. 

Гарри тоже попал в кадр, но ненадолго. Мальчик просто сидел и наслаждался веселой музыкой. 

- Просто восторг, - отреагировали интернет-пользователи. 

- На нее можно смотреть вечно. 

- Умничка. 

- Очень талантливая и харизматичная девочка. А какая красоточка! 

- Это не дети, а какое-то чудо! Браво родителям и педагогам!

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