Танец с косой: Лиза Галкина поразила народ дерзкой импровизацией

Своего брата она оставила за кадром

Телеведущий Максим Галкин опубликовал видео, на котором Елизавета Галкина исполняет зажигательный танец под ритмичную музыку.

"Утренняя разминка-импровизация", - подписал Галкин видео, сделанное в его замке в деревне Грязь. В кадре - шестилетняя Елизавета, которая надела ободок с ушками а-ля Микки Маус. Девочка выплясывала в темном помещении, похожем на кинотеатр.

Во время своего выступления малышка выполняла сложные движения руками и ногами, вертела на разный манер своей косой и стремительно передвигалась по импровизированной сцене.

Трудно поверить, что Елизавета исполнила танец совсем уж без подготовки. Очевидно, что она серьезно занимается танцами и оттачивает некоторые па с мастером.

Гарри тоже попал в кадр, но ненадолго. Мальчик просто сидел и наслаждался веселой музыкой.

- Просто восторг, - отреагировали интернет-пользователи.

- На нее можно смотреть вечно.

- Умничка.

- Очень талантливая и харизматичная девочка. А какая красоточка!

- Это не дети, а какое-то чудо! Браво родителям и педагогам!