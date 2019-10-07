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Два часа на поезде: когда запустят высокоскоростную магистраль Москва-Петербург

15:56
  • понедельник
  • 07 октября 2019

ВСМ из столицы до Нижнего Новгорода запустят в 2024 году, до Санкт-Петербурга - в 2026

Через семь лет – в 2026 году – по планам РЖД должен состояться запуск движения по высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. При этом ВСМ между столицей и Нижним Новгородом, как ожидается, запустят чуть раньше, передает РИА Новости.

"Москва-Нижний Новгород, к строительству которого мы готовы приступить уже сейчас, и в магистральном плане сроки запуска этой линии 2024 год", - сообщил в понедельник начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын, выступая на заседании в Совете Федерации.

Отметим, что поезда на участке ВСМ смогут развивать скорость до 400 километров в час. Это позволит преодолевать расстояние между Москвой и Северной столицей примерно за два часа.

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