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Собянин и Патрушев осмотрели площадку фестиваля "Золотая осень" на Красной площади

15:51
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Гостей ждет разнообразная программа

В столице продолжается гастрономический фестиваль "Золотая осень". Праздник проходит не только в центре, но и в округах столицы.

На площадках фестиваля можно приобрести разнообразные фермерские продукты, попробовать оригинальные блюда, а также принять участие в развлекательных программах.

В этом году фестиваль посвящен истории прогресса в сельском хозяйстве. Одну из площадок — на Красной площади — посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"В этом году мы проводим фестиваль "Золотая осень" совместно с министерством сельского хозяйства. Благодаря такому сотрудничеству программа традиционного московского гастрономического праздника стала ещё более разнообразной и насыщенной. Впервые мы смогли пригласить москвичей и гостей города на Красную площадь, где с любовью воссоздана традиционная атмосфера отечественного села", - сказал Собянин.

Гости фестиваля на площади смогут посетить выставку сельскохозяйственной техники, увидеть "сад лопат", "русское поле" с колосящимися злаками, "пастбище" с деревянными скульптурами животных и многое другое. В 56 торговых шале представлены лучшие товары из десятков регионов России.

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