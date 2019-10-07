Звезда КВН скоропостижно умерла от рака желудка

Болезнь слишком поздно обнаружили

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" Евгения Жарикова скоропостижно скончалась после недолгой борьбы с онкологическим заболеванием.

Юмористка скончалась 7 октября в шесть утра в Москве, об этом сообщил ее супруг и капитан команды Сергей Жариков.

"К огромному сожалению, нам не удалось спасти Женю. <…> Еще раз спасибо всем, кто не остался равнодушен. Пусть у вас в жизни все будет хорошо", - написал Сергей на своей странице в социальных сетях.

О неоперабельной опухоли Евгении Жариковой стало известно в конце сентября. Медики диагностировали у нее саркому желудка четвертой степени. Болезнь поздно дала о себе знать, опухоль оказалась неоперабельной. После страшного диагноза Евгения начала проходить курс лучевой терапии, но она не принесла положительного результата.