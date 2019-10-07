Трамп захотел выйти из "нелепых бесконечных войн"

Президент США хочет вернуть солдат домой

Для США настало время выйти из " нелепых бесконечных войн". Об этом президент страны Дональд Трамп заявил, комментируя ситуацию в Сирии.

В Twitter он напомнил, что США должны были быть в Сирии один месяц. "Мы остались и погружались глубже и глубже в бой без видимой цели. Но пришло время для нас выйти из этих нелепых бесконечных войн и вернуть наших солдат домой", - приводит слова Трампа ТАСС.

По его словам, теперь эту проблему должны решать Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия, а также курды. Этим странам предстоит договориться, что делать с захваченными боевиками "Исламского государства" (террористическая организация запрещена на территории России).

Ранее Дамаск потребовал вывести все иностранные войска, незаконно находящиеся на территории страны, угрожая ответными мерами.