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Маркл столкнут в суде лбом со скандалистом-отцом

16:39
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Томас Маркл до сих пор не знает, от кого он получил странное послание

Томас Маркл готов к поездке в Великобританию. 75-летний отец герцогини Сассекской полон решимости отстоять в суде свою правоту: он не раскаивается в том, что позволил прессе опубликовать часть личного письма от Меган Маркл.
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Бывший голливудский осветитель сейчас на пенсии и живет в Мексике. В мае прошлого года ему не удалось проводить свою дочь к алтарю в Виндзорском замке – сердечный приступ приковал его на какое-то время к постели. Так что его первая в жизни  встреча с королевскими особами может состояться в менее радостной обстановке – в суде, отмечают инсайдеры.

Меган Маркл не виделась со своим отцом с 2015 года. Через год после последней встречи с родителем она познакомилась с принцем Гарри. Так что Томас Маркл никогда не видел ни своего зятя, ни, тем более, пятимесячного внука Арчи.

В послании, которое Томас счел нужным опубликовать в прессе, Меган уговаривала отца перестать "представлять ее жертвой в своих интервью" - чтобы дочь могла, наконец, наладить с ним некогда разрушенные отношения. 75-летний Маркл заявляет: он не знает человека, который написал это письмо – и потому счел возможным предать его гласности.

Сассексы тем временем наняли адвокатов в любимой компании королевской семьи - Harbottle & Lewis, сотрудники которой известны как "сторожевые псы". Однако даже им в суде придется нелегко: обвинения в нарушении личной тайны выдвигаются уже и против самой герцогини Сассекской. Ведь еще до публикации письма отцом Меган некоторые детали послания слили в прессу ее друзья, пишет Daily Express.

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