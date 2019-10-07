Армия США покидает северо-восток Сирии

Как заявил Дональд Трамп, его стране пора выйти из бесконечных войн, а разбираться в ситуации будут другие

В понедельник Вашингтон начал вывод войск из северо-восточных районов Сирии. Причиной тому стали планы Анкары провести военную операцию и создать зону безопасности в приграничном регионе Арабской Республики, где базируются вооружённые формирования курдов. В Турции их считают террористами, а вот США, наоборот, до сих пор поддерживали.

В половине седьмого утра по местному времени, чтобы не привлекать лишнего внимания, американские солдаты начали покидать свою военную базу, расположенную между сирийскими городами Тель-Абьяд и Рас-эль-Айн. Это север Сирии. Граница с Турцией. По данным Пентагона, в этом регионе сейчас находятся порядка тысячи американских военнослужащих. И все они в ближайшее время должны покинуть Сирию. Дональд Трамп на свой странице в "Твиттере" обвинил всех своих европейских союзников по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена на территории России), в нежелании кормить захваченных в плен боевиков. Мол, если бы не штаты, то Европа, никогда бы не справилась ни с ИГ, ни с наплывом мигрантов. А теперь, когда зло побеждено, Старый свет не испытывает благодарности. А новый больше не хочет тратить деньги на содержание военнопленных. И будь что будет.

"Нам пора выбраться из этих нелепых бесконечных войн, многие из которых являются племенными, и привести наших солдат домой. Мы будем бороться там, где для нас будет выгода, бороться до победы. Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак, Россия и курды теперь должны будут решить, что они хотят сделать с захваченными бойцами ИГИЛ в их "районах". Все они ненавидят ИГИЛ, были врагами в течение многих лет. Мы на расстоянии 7000 миль и снова сокрушим ИГИЛ, если они приблизятся к нам!" – сказал Трамп.

В Вашингтоне не все поддерживают решение Трампа покинуть Сирию. Север страны населяют курды, которых те же самые Соединенные Штаты снабжали оружием. Взамен использовали курдов в качестве наземных сил при наступлениях на позиции "Исламского государства" в том числе в Ракке. Стороны были, по сути, союзниками, что обеспечивало американским военным компаниям бесперебойные заказы на вооружение. Теперь союз распадается, и на курдов могут напасть турки.

Американские официальные лица описали предстоящее турецкое наступление и вывод американских войск как драматический поворот после длительной попытки выработать соглашение, которое ослабило бы беспокойство турок по поводу сирийских курдских сил вблизи их границы, а также предотвратило бы битву, которая, как они опасаются, могла быть кровавой для курдских бойцов, которых Пентагон считает крепкими союзниками.

Военные чиновники отмечают, что курдская помощь по-прежнему необходима, чтобы избежать возвращения "Исламского государства" в Сирию и чтобы охранять объекты, в которых содержатся боевики "Исламского государства" и их семьи.

То, что турки нападут на курдов, чьи боевые силы входят в состав сирийских демократических сил, сомнений практически нет. Анкара считает, что СДС тесно связаны с рабочей партий Курдистана - организацией, признанной в Турции террористической. Союзники Турции - боевые подразделения сирийской оппозиции - уже приступили к активным тренировкам наступательных действий. А турецкий президент с трибуны уверяет, что обо всем договорился с американским коллегой.

"Делегации США и наши делегации провели переговоры и продолжают их вести. Это будет продолжаться с особой решимостью, особенно после вчерашнего звонка. После нашего вечернего разговора начался вывод войск, как заявил Трамп. Теперь коллеги выполняют свою работу и будут продолжать это делать", - сказал Эрдоган.

Здесь стоит отметить, что у членов НАТО, Турции и США в последнее время достаточно много разногласий. Анкара закупила у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Предпочла их американским "Патриотам". В ответ на это в Вашингтоне исключили Турцию из совместного проекта по созданию и постановке на боевое дежурство истребителей пятого поколения F-35. Но вот в вопросе с курдами, судя по всему, нашли общий язык. При этом сирийское руководство, на чьей территории планируется будущая война, никто и не спрашивает.

Мирное курдское население севера Сирии, безусловно не хочет, чтобы американские войска уходили. Ведь именно звездно-полосатых они считали гарантом стабильности в регионе и своей безопасности. Известно, что США и Турция вели переговоры о создании на границе демилитаризованной зоны, чтобы не допустить боестолкновений. Но теперь Эрдоган заявляет - они обязательно придут. Когда-нибудь ночью.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".