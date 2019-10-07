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Евросоюз уступил одержимому Brexit Джонсону

18:23
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Брюссель перенесет выход Британии из ЕС, если Лондон попросит

Брюссель готов дать согласие на перенос Brexit, если из Лондона поступит такой запрос. Об этом заявили в делегации одной из стран ЕС. 

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Обратиться с просьбой об отсрочке, если не будет достигнуто соглашение по условиям развода, Бориса Джонсона вынуждает недавно принятый закон. Однако сам премьер-министр ранее заявлял, что "лучше умрёт в канаве". Джонсон намерен дойти даже до Верховного суда Королевства, чтобы вывести страну из состава ЕС до конца этого месяца - со сделкой или без неё.

На прошлой неделе британский премьер представил Еврокомиссии свой вариант соглашения, однако Брюссель с ним вновь не согласился. Нет единства по этому вопросу и в самой Великобритании. В понедельник план премьер-министра намерены обсудить оппозиционные партии Королевства. Инициатор встречи - главный политический оппонент Джонсона, лидер лейбористов Джереми Корбин.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС ещё в марте этого года. С тех пор Лондон трижды обращался в Брюссель с просьбой об отсрочке. 

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