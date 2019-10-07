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"Самые смертоносные": американцы назвали лучшие российские танки

17:15
  • понедельник
  • 07 октября 2019

Новые машины считаются "самыми опасными в мире"

Танк нового поколения Т-14 "Армата" - лидер рейтинга лучших боевых танков, разработанных в СССР и России. В списке, составленном  журналом The National Interest, современные модели названы "смертоносными" и "самыми опасными".
У кого больше: названо число танков у России и НАТО

Американские эксперты отмечают, что конструктивные особенности танка "Армата" делают машину "потенциально самым опасным танком в мире". 1500-сильный дизельный двигатель обеспечивает оптимальное соотношение мощности и веса. Кроме того, боевая машина оснащена модульным комплексом динамический защиты "Малахит".

Проект перспективной боевой машины Т-95 специалисты назвали "возможно, самым смертоносным российским танком". Он занял вторую строку в рейтинге. Данные по машине засекречены. Известно лишь, что ее предполагалось оснастить 152-миллиметровой пушкой, расположенной в необитаемой башне, а по защищенности и огневой мощи танк превзойдет существующие в армиях НАТО аналоги.

Самый массовый танк третьего поколения в российской армии -Т-90. Модернизированная машина после доработки защитных и огневых систем и с новой броней машина превосходит американские танки M1 "Абрамс".

Упомянута в рейтинге и легендарная советская "тридцатьчетверка". Благодаря более тяжелой, чем у предшественников, броне, Т-34 успешно противостояла немецким противотанковым пушкам, подчеркнули эксперты.

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