Загнанного в угол Трампа ударили по больному

Спорное решение суда раскрутит новый виток скандала

Дональд Трамп должен обнародовать свои налоговые декларации за последние восемь лет. Такое решение вынес федеральный суд в Нью-Йорке. Заглянуть в документы налоговой фирмы Трампа Mazars USA хотели прокуроры, однако их желание оспорили суде – который, впрочем, этот иск отклонил.

Предметом исследования прокуроров Манхэттена стали платежи со стороны миллиардера и его компании бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Последнего уже осудили за финансовые нарушения и дачу ложных показаний конгрессу, он отбывает трехлетний срок в тюрьме. А прокуроры считают, что Трамп через Коэна платил отступные за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. Та как-то выступила с заявлением о том, что у нее с нынешним президентом был секс. Трамп отрицает как сам факт отношений, так и то, что платил актрисе за молчание. Прокуроры надеются найти в документах доказательства порочащих американского лидера выплат.

Суд постановил, что президентская должность не защищает Трампа от законных требований властей – и не согласился с заявлением адвокатов Трампа, что публикация его налоговых деклараций приведет к моральному ущербу для президента. При этом, сошасно нормам министерства юстиции, федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту. Однако нынешнее решение – судебный прецедент, который подстегнет спор на эту тему. Решать, кто прав, скорее всего придется Верховному суду, передает РИА Новости.