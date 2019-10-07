Путину и Медведеву увеличили зарплату

Денежное вознаграждение выросло на 4,3%

Указ об увеличении денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства России подписал Владимир Путин. Зарплата первых лиц государства выросла с 1 октября на 4,3%.

Сообщается, что настолько же проиндексированы зарплаты глав Минобороны, МЧС, МВД и ФСБ. Больше будут получать также руководители Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и Росгвардии, передает ТАСС.

В Кремле прокомментировали повышение зарплаты президента и премьера. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, это плановая индексация.